6 атак ворога відбили ЗСУ на Харківщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники на Харківщині відбили 6 атак військ РФ поблизу Синьківки. Там окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону воїнів, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 06:00.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
У Генштабі додали, що на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.
Читайте також: Генштаб назвав десять населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, ЗСУ, окупанти, прмия, рф, синьковка, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «6 атак ворога відбили ЗСУ на Харківщині – Генштаб»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 07:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили 6 атак військ РФ поблизу Синьківки. Там окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону воїнів, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 06:00.".