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6 атак ворога відбили ЗСУ на Харківщині – Генштаб

Суспільство 07:09   26.12.2023
Вікторія Яковенко
6 атак ворога відбили ЗСУ на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на Харківщині відбили 6 атак військ РФ поблизу Синьківки. Там окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону воїнів, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 06:00.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

У Генштабі додали, що на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

Читайте також: Генштаб назвав десять населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 07:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили 6 атак військ РФ поблизу Синьківки. Там окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону воїнів, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 06:00.".