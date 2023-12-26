6 атак ворога відбили ЗСУ на Харківщині – Генштаб

Українські захисники на Харківщині відбили 6 атак військ РФ поблизу Синьківки. Там окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону воїнів, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 06:00.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

У Генштабі додали, що на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.