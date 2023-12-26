6 атак врага отбили ВСУ на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники на Харьковщине отбили 6 атак войск РФ вблизи Синьковки. Там оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону воинов, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
В Генштабе добавили, что на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, оккупанты, окупанти, прмия, рф, синьковка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 07:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили 6 атак войск РФ вблизи Синьковки. Там оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону воинов, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".