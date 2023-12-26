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6 атак врага отбили ВСУ на Харьковщине — Генштаб

Общество 07:09   26.12.2023
Виктория Яковенко
6 атак врага отбили ВСУ на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на Харьковщине отбили 6 атак войск РФ вблизи Синьковки. Там оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону воинов, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В Генштабе добавили, что на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

Читайте также: Генштаб назвал десять населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 07:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили 6 атак войск РФ вблизи Синьковки. Там оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону воинов, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".