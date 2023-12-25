Генштаб назвал десять населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами
Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о шести вражеских атаках в районе Синьковки и обстрелах приграничных и прифронтовых сел и городов.
По данным Генштаба, под обстрелами на Харьковщины были: Ивашки, Уды, Волчанск, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое. В течение суток в целом по Украине армия РФ нанесла один ракетный и 19 авиационных ударов, совершила 30 обстрелов из РСЗО.
На фронте было 76 боевых столкновений.
«На Купянском направлении украинские защитники отразили шесть атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск», — отметили в Генштабе.
В течение суток авиация Сил обороны ударила по четырем районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики поразили еще четыре района, а также — два склада боеприпасов и три ЗРК врага.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 19:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о шести вражеских атаках в районе Синьковки и обстрелах приграничных и прифронтовых сел и городов".