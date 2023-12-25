Генштаб назвал десять населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о шести вражеских атаках в районе Синьковки и обстрелах приграничных и прифронтовых сел и городов.

По данным Генштаба, под обстрелами на Харьковщины были: Ивашки, Уды, Волчанск, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое. В течение суток в целом по Украине армия РФ нанесла один ракетный и 19 авиационных ударов, совершила 30 обстрелов из РСЗО.

На фронте было 76 боевых столкновений.

«На Купянском направлении украинские защитники отразили шесть атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск», — отметили в Генштабе.

В течение суток авиация Сил обороны ударила по четырем районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики поразили еще четыре района, а также — два склада боеприпасов и три ЗРК врага.