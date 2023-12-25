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Генштаб назвав десять населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами

Події 19:22   25.12.2023
Оксана Горун
Генштаб назвав десять населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про шість ворожих атак у районі Синьківки та обстріли прикордонних і прифронтових сіл та міст.

За даними Генштабу, під обстрілами на Харківщині були: Івашки, Уди, Вовчанськ, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Протягом доби загалом по Україні армія РФ завдала одного ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснила 30 обстрілів із РСЗВ.

На фронті було 76 бойових зіткнень.

“На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно  намагався прорвати оборону наших військ”, – зазначили в Генштабі.

Протягом доби авіація Сил оборони вдарила по чотирьох районах зосередження окупантів. Ракетники вразили ще чотири райони, а також – два склади боєприпасів та три ЗРК ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 19:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про шість ворожих атак у районі Синьківки та обстріли прикордонних і прифронтових сіл та міст".