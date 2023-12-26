Загорелась одежда: на Харьковщине в пожаре погиб мужчина – ГСЧС

Житель поселка Казачая Лопань погиб в огне. Его тело обнаружили спасатели.

«В 21:26 бойцы ГСЧС ликвидировали пожар в частном жилом доме в поселке Казачья Лопань. Во время ликвидации пожара обнаружили тело владельца дома 1936 года рождения, на нем горела одежда на площади 1 кв. м. Вероятная причина возникновения пожара связана с действием источника зажигания огневого воздействия», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели добавили, что около 02:30 утра армия РФ нанесла удар с РСЗО по селу Подолы на Купянщине. В результате одного из попаданий произошло возгорание в частном доме. Площадь пожара составила около 120 кв. м. В 03:08 огонь локализовали. Пострадавших нет, отметили в ГСЧС.