Загорелась одежда: на Харьковщине в пожаре погиб мужчина – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Житель поселка Казачая Лопань погиб в огне. Его тело обнаружили спасатели.
«В 21:26 бойцы ГСЧС ликвидировали пожар в частном жилом доме в поселке Казачья Лопань. Во время ликвидации пожара обнаружили тело владельца дома 1936 года рождения, на нем горела одежда на площади 1 кв. м. Вероятная причина возникновения пожара связана с действием источника зажигания огневого воздействия», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели добавили, что около 02:30 утра армия РФ нанесла удар с РСЗО по селу Подолы на Купянщине. В результате одного из попаданий произошло возгорание в частном доме. Площадь пожара составила около 120 кв. м. В 03:08 огонь локализовали. Пострадавших нет, отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 08:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель поселка Казачая Лопань погиб в огне. Его тело обнаружили спасатели.".