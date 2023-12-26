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Синегубов сообщил о раненом и вражеских ударах на Харьковщине

Происшествия 08:39   26.12.2023
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил о раненом и вражеских ударах на Харьковщине Фото: Елена Нагорная

В результате вражеского обстрела села Песчаное Купянского района пострадал 63-летний житель.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, обстрел произошел в 11:00 25 декабря. Пострадавший получил взрывную травму и осклочные ранения. Его госпитализировали.

Всего в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины.

Сегодня около 02:30 враг нанес удар по селу Подолы. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала, добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 08:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела села Песчаное Купянского района пострадал 63-летний житель.".