Синегубов сообщил о раненом и вражеских ударах на Харьковщине
Фото: Елена Нагорная
В результате вражеского обстрела села Песчаное Купянского района пострадал 63-летний житель.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, обстрел произошел в 11:00 25 декабря. Пострадавший получил взрывную травму и осклочные ранения. Его госпитализировали.
Всего в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины.
Сегодня около 02:30 враг нанес удар по селу Подолы. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала, добавил глава ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, поранений, раненый, синєгубов, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 08:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела села Песчаное Купянского района пострадал 63-летний житель.".