Синегубов сообщил о раненом и вражеских ударах на Харьковщине

В результате вражеского обстрела села Песчаное Купянского района пострадал 63-летний житель.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, обстрел произошел в 11:00 25 декабря. Пострадавший получил взрывную травму и осклочные ранения. Его госпитализировали.

Всего в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины.

Сегодня около 02:30 враг нанес удар по селу Подолы. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала, добавил глава ХОВА.