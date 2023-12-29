Live
  • Пт 29.12.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

На Харківщині готуються до блекауту – ХОВА

Суспільство 16:01   29.12.2023
Оксана Горун
На Харківщині готуються до блекауту – ХОВА

На тлі активізації обстрілів Харкова та області російськими терористами в області посилюють готовність до ударів ворога по енергетиці. Про це заявили у ХОВА.

У Харківській обласній військовій адміністрації провели нараду, на якій обговорювали дії на випадок блекауту. У регіоні готові приймати людей 928 “пунктів незламності”. З них зараз функціонують 903: 150 – цілодобово, а решта – за графіком.

Також плани на випадок знеструмлення регіону має Нацполіція. Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що поліціянти візьмуть на себе функції повітряної тривоги: 275 службових авто з гучномовцями попереджатимуть мешканців області про небезпеку. На дороги вийдуть регулювальники.

“Перше, що буде зроблено в разі відсутності електроенергії, це перехід поліції на цілодобове несення служби в посиленому варіанті. Ми готові додатково залучити як поліцейських, так і транспортні засоби. Поліцейські будуть чергувати на важливих об’єктах, які визначать місцеві органи влади”, – сказав Тимошко.

Читайте також: Коли будуть масовані атаки РФ на енергосистему України. Прогноз Міненерго

Також на нараду про дії в умовах блекауту запросили представників усіх мобільних операторів України, які поінформували про встановлення обладнання для більшої автономності роботи базових станцій.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині чоловік отруївся чадним газом
На Харківщині чоловік отруївся чадним газом
29.12.2023, 16:58
Вибухи в Харкові – поліція закликає бути в укриттях
Вибухи в Харкові – поліція закликає бути в укриттях
29.12.2023, 05:07
Не тільки С-300: Мельник повідомив, чим ударили по Харкову
Не тільки С-300: Мельник повідомив, чим ударили по Харкову
29.12.2023, 05:37
У Харкові завтра на кілька годин змінять маршрут трамваї
У Харкові завтра на кілька годин змінять маршрут трамваї
29.12.2023, 16:32
На Харківщині готуються до блекауту – ХОВА
На Харківщині готуються до блекауту – ХОВА
29.12.2023, 16:01
Головні новини Харкова 29 грудня: били “іскандерами”, дані про загиблих
Головні новини Харкова 29 грудня: били “іскандерами”, дані про загиблих
29.12.2023, 15:15

Новини за темою:

09:01
Роботу електротранспорту в Харкові після прильотів відновили
11:42
Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла
15:24
Новий рік зі світлом зустрінуть мешканці ще п’яти сіл на Харківщині (відео)
08:21
Без світла та під обстрілами: Синєгубов повідомив про добу на Харківщині
22:35
Головні новини Харкова 15.12: удар С-300, 62 населених пункти без світла

Ви читали новину: «На Харківщині готуються до блекауту – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 16:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На тлі активізації обстрілів Харкова та області російськими терористами в області посилюють готовність до ударів ворога по енергетиці. Про це заявили у ХОВА".