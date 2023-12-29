На Харківщині готуються до блекауту – ХОВА
На тлі активізації обстрілів Харкова та області російськими терористами в області посилюють готовність до ударів ворога по енергетиці. Про це заявили у ХОВА.
У Харківській обласній військовій адміністрації провели нараду, на якій обговорювали дії на випадок блекауту. У регіоні готові приймати людей 928 “пунктів незламності”. З них зараз функціонують 903: 150 – цілодобово, а решта – за графіком.
Також плани на випадок знеструмлення регіону має Нацполіція. Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що поліціянти візьмуть на себе функції повітряної тривоги: 275 службових авто з гучномовцями попереджатимуть мешканців області про небезпеку. На дороги вийдуть регулювальники.
“Перше, що буде зроблено в разі відсутності електроенергії, це перехід поліції на цілодобове несення служби в посиленому варіанті. Ми готові додатково залучити як поліцейських, так і транспортні засоби. Поліцейські будуть чергувати на важливих об’єктах, які визначать місцеві органи влади”, – сказав Тимошко.
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Також на нараду про дії в умовах блекауту запросили представників усіх мобільних операторів України, які поінформували про встановлення обладнання для більшої автономності роботи базових станцій.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 16:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На тлі активізації обстрілів Харкова та області російськими терористами в області посилюють готовність до ударів ворога по енергетиці. Про це заявили у ХОВА".