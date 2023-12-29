На Харківщині готуються до блекауту – ХОВА

На тлі активізації обстрілів Харкова та області російськими терористами в області посилюють готовність до ударів ворога по енергетиці. Про це заявили у ХОВА.

У Харківській обласній військовій адміністрації провели нараду, на якій обговорювали дії на випадок блекауту. У регіоні готові приймати людей 928 “пунктів незламності”. З них зараз функціонують 903: 150 – цілодобово, а решта – за графіком.

Також плани на випадок знеструмлення регіону має Нацполіція. Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що поліціянти візьмуть на себе функції повітряної тривоги: 275 службових авто з гучномовцями попереджатимуть мешканців області про небезпеку. На дороги вийдуть регулювальники.

“Перше, що буде зроблено в разі відсутності електроенергії, це перехід поліції на цілодобове несення служби в посиленому варіанті. Ми готові додатково залучити як поліцейських, так і транспортні засоби. Поліцейські будуть чергувати на важливих об’єктах, які визначать місцеві органи влади”, – сказав Тимошко.

Також на нараду про дії в умовах блекауту запросили представників усіх мобільних операторів України, які поінформували про встановлення обладнання для більшої автономності роботи базових станцій.