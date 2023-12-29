На Харьковщине готовятся к блэкауту — ХОВА
На фоне активизации обстрелов Харькова и области российскими террористами в области усиливают готовность к ударам врага по энергетике. Об этом заявили в ХОВА.
В Харьковской областной военной администрации провели совещание, на котором обсуждали действия на случай блэкаута. В регионе готовы принимать людей 928 «пункта незламності». Из них сейчас функционируют 903: 150 — круглосуточно, а остальные — по графику.
Также планы на случай обесточивания региона есть у Нацполиции. Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал, что полицейские возьмут на себя функции воздушной тревоги: 275 служебных авто с громкоговорителями будут предупреждать жителей области об опасности. На дороги выйдут регулировщики.
«Первое, что будет сделано при отсутствии электроэнергии, это переход полиции на круглосуточное несение службы в усиленном варианте. Мы готовы дополнительно привлечь как полицейские, так и транспортные средства. Полицейские будут дежурить на важных объектах, которые определят местные органы власти», – сказал Тимошко.
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Также на совещание о действиях в блэкаут пригласили представителей всех мобильных операторов Украины, которые проинформировали об установке оборудования для большей автономности работы базовых станций.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: електрика, нет света, новости Харькова, совещание, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 16:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фоне активизации обстрелов Харькова и области российскими террористами в области усиливают готовность к ударам врага по энергетике. Об этом заявили в ХОВА".