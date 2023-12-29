У Харкові завтра на кілька годин змінять маршрут трамваї

Трамваї №1 та №20 не курсуватимуть ділянкою вулиці Євгена Котляра – з 10:00 до 15:00 30 грудня.

“Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, буде припинений з 10:00 до 15:00 30 грудня”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

За даними мерії, в цей час на ділянці вулиці ремонтуватимуть трамвайну колію.

На цей період трамваї підуть такими маршрутами:

№1: розворотне коло “Іванівка” – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло “Вул. Новгородська”;

№20: розворотне коло “Пр. Перемоги” – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло “Іванівка”.