У Харкові завтра на кілька годин змінять маршрут трамваї
Трамваї №1 та №20 не курсуватимуть ділянкою вулиці Євгена Котляра – з 10:00 до 15:00 30 грудня.
“Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, буде припинений з 10:00 до 15:00 30 грудня”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
За даними мерії, в цей час на ділянці вулиці ремонтуватимуть трамвайну колію.
На цей період трамваї підуть такими маршрутами:
№1: розворотне коло “Іванівка” – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло “Вул. Новгородська”;
№20: розворотне коло “Пр. Перемоги” – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло “Іванівка”.
Читайте також: Роботу електротранспорту в Харкові після прильотів відновили
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: маршрут, мерія, новини Харкова, трамвай;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові завтра на кілька годин змінять маршрут трамваї»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 16:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №1 та №20 не курсуватимуть ділянкою вулиці Євгена Котляра – з 10:00 до 15:00 30 грудня".