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У Харкові завтра на кілька годин змінять маршрут трамваї

Суспільство 16:32   29.12.2023
Оксана Горун
У Харкові завтра на кілька годин змінять маршрут трамваї Фото: Харківська міськрада

Трамваї №1 та №20 не курсуватимуть ділянкою вулиці Євгена Котляра – з 10:00 до 15:00 30 грудня.

“Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, буде припинений з 10:00 до 15:00 30 грудня”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

За даними мерії, в цей час на ділянці вулиці ремонтуватимуть трамвайну колію.

На цей період трамваї підуть такими маршрутами:

№1: розворотне коло “Іванівка” – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло “Вул. Новгородська”;

№20: розворотне коло “Пр. Перемоги” – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло “Іванівка”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 16:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №1 та №20 не курсуватимуть ділянкою вулиці Євгена Котляра – з 10:00 до 15:00 30 грудня".