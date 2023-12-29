В Харькове завтра на несколько часов изменят маршрут трамваи

Трамваи №1 и №20 не будут курсировать по участку улицы Евгения Котляра — с 10:00 до 15:00 30 декабря.

«Движение трамваев на ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Благовещенской до ул. Большой Панасовской, будет прекращено с 10:00 до 15:00 30 декабря», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным мэрии, в это время на участке улицы будут ремонтировать трамвайный путь.

На этот период трамваи пойдут следующими маршрутами:

№1: разворотный круг «Ивановка» — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Новгородская»;

№20: разворотный круг «Пр. Победы» — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка».

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