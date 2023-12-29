В Харькове завтра на несколько часов изменят маршрут трамваи
Трамваи №1 и №20 не будут курсировать по участку улицы Евгения Котляра — с 10:00 до 15:00 30 декабря.
«Движение трамваев на ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Благовещенской до ул. Большой Панасовской, будет прекращено с 10:00 до 15:00 30 декабря», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
По данным мэрии, в это время на участке улицы будут ремонтировать трамвайный путь.
На этот период трамваи пойдут следующими маршрутами:
№1: разворотный круг «Ивановка» — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Новгородская»;
№20: разворотный круг «Пр. Победы» — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: маршрут, мэрия, новости Харькова, трамвай;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 16:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №1 и №20 не будут курсировать по участку улицы Евгения Котляра — с 10:00 до 15:00 30 декабря".