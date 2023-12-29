єВідновлення: скільки людей на Харківщині отримали компенсації

У ХОВА повідомили свіжу статистику реалізації програми “єВідновлення” у регіоні.

Компенсації за зруйноване житло від держави вже отримали 12 тисяч мешканців Харківської області, повідомляє пресслужба ХОВА.

За даними чиновників, мешканці Харківщини подали 25 300 заяв на отримання допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільш активні учасники програми – з Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

10 211 заявників вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла. Загалом на їхні рахунки направили майже 783 мільйони гривень.

“Ухвалено рішення про надання компенсації на суму 386,3 мільйона гривень для 2 141 заявника. Загальна сума компенсацій за весь час дії програми становить понад 1 мільярд гривень”, – сказав директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських.

Сума компенсацій, які можуть отримати мешканці регіону за дрібні пошкодження житла, – до 200 тисяч гривень. На проведення капремонтів – до 350 тисяч гривень. Якщо йдеться про приватний будинок, то сума ще більша – до 500 тис. грн.

“Попередньо заявник отримує 70% авансом і після виконання частини робіт йому виплачують ще 30%”, – пояснили в ХОВА.

Також на Харківщині вже сформували 433 сертифікати компенсацій за повністю зруйноване житло (на 629 млн грн).