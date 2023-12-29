єВідновлення: сколько людей на Харьковщине получили компенсации

В ХОВА сообщили свежую статистику реализации программы «єВідновлення» в регионе.

Компенсации за разрушенное жилье от государства уже получили 12 тысяч жителей Харьковской области, проинформировала пресс-служба ХОВА.

По данным чиновников, жители Харьковщины подали 25 300 заявлений для получения помощи на ремонт поврежденного жилья. Наиболее активные участники программы — из Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

10 211 заявителей уже получили денежную помощь для мелкого ремонта жилья. В целом на их счета направили почти 783 миллиона гривен.

«Принято решение о предоставлении компенсации на сумму 386,3 миллиона гривен для 2 141 заявителя. Общая сумма компенсаций за все время действия программы составляет более 1 миллиарда гривен», – сказал директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских.

Сумма компенсаций, которые могут получить жители региона за мелкие повреждения жилья, — до 200 тысяч гривен. На проведение капремонтов — до 350 тысяч гривен. Если речь идет о частном доме, то сумма еще больше — до 500 тыс. грн.

«Заранее заявитель получает 70% авансом и после выполнения части работ ему выплачивают еще 30%», — объяснили в ХОВА.

Также на Харьковщине уже сформировали 433 сертификата компенсаций за полностью разрушенное жилье (на 629 млн грн).