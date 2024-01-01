Тимчасовий автобус пустять у Харкові 2 січня
Він вводиться на період з 9:00 до 16:00 та замінить тролейбус №34, який не курсуватиме.
Автобус ходитиме так: вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) – вул. Валентинівська – ст. м. “Студентська”, повідомляють у пресслужбі міськради.
Раніше в мерії інформували, що рух тролейбусів по вул. Валентинівській на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола “Східна Салтівка” буде припинено через ремонт водопроводу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, маршрут, салтовка, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 15:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Він вводиться на період з 9:00 до 16:00 та замінить тролейбус №34, який не курсуватиме.".