Тимчасовий автобус пустять у Харкові 2 січня

Він вводиться на період з 9:00 до 16:00 та замінить тролейбус №34, який не курсуватиме.

Автобус ходитиме так: вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) – вул. Валентинівська – ст. м. “Студентська”, повідомляють у пресслужбі міськради.

Раніше в мерії інформували, що рух тролейбусів по вул. Валентинівській на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола “Східна Салтівка” буде припинено через ремонт водопроводу.