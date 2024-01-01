Временный автобус пустят в Харькове 2 января

Он вводится на период с 9:00 до 16:00 и заменит троллейбус №34, который не будет курсировать.

Автобус будет ходить так: ул. Владислава Зубенко (разворотный круг троллейбуса) — ул. Валентиновская — ст. м. «Студенческая», сообщают в пресс-службе горсовета.

Ранее в мэрии информировали, что движение троллейбусов по ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», будет прекращено из-за ремонта водопровода.