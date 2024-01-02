Live
  • Вт 02.01.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 38.01
  • EUR 42.01

На Харківщині – загроза балістики: Мельник знову закликає бути в укриттях

Суспільство 18:23   02.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині – загроза балістики: Мельник знову закликає бути в укриттях

В Харківській області повітряну тривогу оголосили о 18:08. У Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку.

Там повідомили про загрозу балістичного озброєння.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав жителів перебувати в укриттях.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї
Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї
02.01.2024, 19:12
На Харківщині прикордонники знищили ворожі РЕБ та «Муром-М» (відео)
На Харківщині прикордонники знищили ворожі РЕБ та «Муром-М» (відео)
02.01.2024, 18:46
На Харківщині – загроза балістики: Мельник знову закликає бути в укриттях
На Харківщині – загроза балістики: Мельник знову закликає бути в укриттях
02.01.2024, 18:23
Терехов опублікував тривожне привітання з Новим роком
Терехов опублікував тривожне привітання з Новим роком
31.12.2023, 17:00
Поліція: про нові подробиці ракетної атаки на Харків й мету РФ (фото, відео)
Поліція: про нові подробиці ракетної атаки на Харків й мету РФ (фото, відео)
02.01.2024, 15:24
Головні новини Харкова 2.01: удар по центру, загинула жінка, постраждали діти
Головні новини Харкова 2.01: удар по центру, загинула жінка, постраждали діти
02.01.2024, 18:28

Новини за темою:

06:33
Для Харкова – загроза балістики: Мельник закликає бути в укриттях
11:36
Тривога по всій Україні: на Харківщині – загроза застосування балістики

Ви читали новину: «На Харківщині – загроза балістики: Мельник знову закликає бути в укриттях»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 18:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області повітряну тривогу оголосили о 18:08. У Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку.".