На Харківщині – загроза балістики: Мельник знову закликає бути в укриттях
В Харківській області повітряну тривогу оголосили о 18:08. У Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку.
Там повідомили про загрозу балістичного озброєння.
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав жителів перебувати в укриттях.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: баллистика, ВС, ЗСУ, Мельник, тревога, угроза, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині – загроза балістики: Мельник знову закликає бути в укриттях»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 18:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області повітряну тривогу оголосили о 18:08. У Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку.".