На Харьковщине – угроза баллистики: Мельник снова призывает быть в укрытиях
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: баллистика, ВС, ВСУ, Мельник, тревога, угроза, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 18:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 18.08. В Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности.".