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На Харьковщине – угроза баллистики: Мельник снова призывает быть в укрытиях

Общество 18:23   02.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине – угроза баллистики: Мельник снова призывает быть в укрытиях

В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 18.08. В Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности.

Там сообщили об угрозе баллистического вооружения.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей находиться в укрытиях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 18:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 18.08. В Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности.".