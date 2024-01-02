На Харьковщине – угроза баллистики: Мельник снова призывает быть в укрытиях

В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 18.08. В Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности.

Там сообщили об угрозе баллистического вооружения.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей находиться в укрытиях.