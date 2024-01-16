8 людей з наркотиками піймали копи за добу в Харкові (фото)

За минулу добу патрульні у Харкові виявили 8 людей, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.

«Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі, додали патрульні.