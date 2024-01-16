8 людей з наркотиками піймали копи за добу в Харкові (фото)
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
За минулу добу патрульні у Харкові виявили 8 людей, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.
«Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Надалі цими випадками будуть займатися слідчі, додали патрульні.
Читайте також: У Харкові вночі патрульні піймали 5 людей з наркотиками (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: копы, наркотики, патрульні, поймали, следователи, сутки, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «8 людей з наркотиками піймали копи за добу в Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу патрульні у Харкові виявили 8 людей, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.".