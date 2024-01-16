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8 людей з наркотиками піймали копи за добу в Харкові (фото)

Суспільство 15:55   16.01.2024
Вікторія Яковенко
8 людей з наркотиками піймали копи за добу в Харкові (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

За минулу добу патрульні у Харкові виявили 8 людей, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.

«Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі, додали патрульні.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу патрульні у Харкові виявили 8 людей, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.".