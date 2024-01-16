8 человек с наркотиками поймали копы за сутки в Харькове (фото)
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
За прошедшие сутки в Харькове патрульные разоблачили 8 человек, которые имели с собой, вероятно, наркотические вещества.
«При поверхностных проверках полицейские обнаружили у граждан вещества синтетического и растительного происхождения», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Далее случаями будут заниматься следователи, добавили патрульные.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: копы, наркотики, патрульні, патрульные, поймали, следователи, сутки, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харькове патрульные разоблачили 8 человек, которые имели с собой, вероятно, наркотические вещества.".