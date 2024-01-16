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8 человек с наркотиками поймали копы за сутки в Харькове (фото)

Общество 15:55   16.01.2024
Виктория Яковенко
8 человек с наркотиками поймали копы за сутки в Харькове (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

За прошедшие сутки в Харькове патрульные разоблачили 8 человек, которые имели с собой, вероятно, наркотические вещества.

«При поверхностных проверках полицейские обнаружили у граждан вещества синтетического и растительного происхождения», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Далее случаями будут заниматься следователи, добавили патрульные.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харькове патрульные разоблачили 8 человек, которые имели с собой, вероятно, наркотические вещества.".