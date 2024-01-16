8 человек с наркотиками поймали копы за сутки в Харькове (фото)

За прошедшие сутки в Харькове патрульные разоблачили 8 человек, которые имели с собой, вероятно, наркотические вещества.

«При поверхностных проверках полицейские обнаружили у граждан вещества синтетического и растительного происхождения», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Далее случаями будут заниматься следователи, добавили патрульные.