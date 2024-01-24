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Перевозив ракети, які б’ють по Харківщині – Мельник про збитий Іл-76

Події 13:16   24.01.2024
Вікторія Яковенко
Перевозив ракети, які б’ють по Харківщині – Мельник про збитий Іл-76 Фото: кадр із відео

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник прокоментував збиття російського літака Іл-76 на території Бєлгородщини.

«Стосовно літака Іл-76. Це військово-транспортний літак, який використовується окупантами для різних цілей. У тому числі для перевезення БК та ракет для систем С-300, якими потім гатять по місту та Харківській області. А пропаганді путінських терористів вірити не варто. Вони вигадають для вас будь-яку казочку», – зазначив Мельник.

Читайте також: Падіння Іл-76 у РФ: чи були в літаку військовополонені – думка експерта

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 13:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник прокоментував збиття російського літака Іл-76 на території Бєлгородщини.".