Перевозив ракети, які б’ють по Харківщині – Мельник про збитий Іл-76

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник прокоментував збиття російського літака Іл-76 на території Бєлгородщини.

«Стосовно літака Іл-76. Це військово-транспортний літак, який використовується окупантами для різних цілей. У тому числі для перевезення БК та ракет для систем С-300, якими потім гатять по місту та Харківській області. А пропаганді путінських терористів вірити не варто. Вони вигадають для вас будь-яку казочку», – зазначив Мельник.