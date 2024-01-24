Перевозил ракеты, которые бьют по Харьковщине — Мельник о сбитом Ил-76
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник прокомментировал сбитие российского самолета Ил-76 на территории Белгородщины.
«Что касается самолета Ил-76. Это военно-транспортный самолет, используемый оккупантами для разных целей. В том числе для перевозки БК и ракет для систем С-300, которыми потом бьют по городу и Харьковской области. А пропаганде путинских террористов верить не стоит. Они придумают для вас любую сказочку», – отметил Мельник.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: ил-76, Мельник, ракети, С-300, самолет, сбитие, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник прокомментировал сбитие российского самолета Ил-76 на территории Белгородщины.".