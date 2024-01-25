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Понад 4,2 тисячі вибитих вікон закрили у Харкові комунальники

Суспільство 18:02   25.01.2024
Оксана Якушко
Понад 4,2 тисячі вибитих вікон закрили у Харкові комунальники

Всього в результаті ракетних ударів 23 січня понад 5,5 тисячі вікон вибито в Харкові, повідомили в мерії.

Співробітники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд» та КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна, обстежують будинки на наявність інших пошкоджень, перевіряють стан дахів та фасадів, усувають їхню аварійність після ракетних обстрілів у Харкові 23 січня.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено 226 житлових будинків, серед них 45 – приватні. Найбільша кількість пошкоджень у Київському районі – 119 житлових будинків. Також постраждали будівлі у Холодногірському та Салтівському районах. Загалом вибито близько 5,5 тис. вікон (понад 4,2 тис. віконних контурів комунальники вже закрили).

Руйнування є у 28 нежитлових будівлях. В них близько 1,2 тис. вибитих вікон, з яких понад 200 – вже закриті. Роботи щодо усунення наслідків ракетних ударів продовжуються.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Понад 4,2 тисячі вибитих вікон закрили у Харкові комунальники»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 18:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Всього в результаті ракетних ударів 23 січня понад 5,5 тисячі вікон вибито в Харкові, повідомили в мерії.".