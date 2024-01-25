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Более 4,2 тысячи выбитых окон закрыли коммунальщики в Харькове

Общество 18:02   25.01.2024
Оксана Якушко
Более 4,2 тысячи выбитых окон закрыли коммунальщики в Харькове

Всего в результате ракетных ударов 23 января более 5,5 тысяч окон выбиты в Харькове, сообщили в мэрии.

Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковспецстрой» и КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна, обследуют дома на наличие других повреждений, проверяют состояние крыш и фасадов, устраняют их аварийность после ракетных обстрелов по Харькову 23 января.

В результате обстрелов были повреждены 226 жилых домов, среди них 45 – частные. Наибольшее количество повреждений в Киевском районе – 119 жилых домов. Также пострадали здания в Холодногорском и Салтовском районах. В общей сложности выбито около 5,5 тыс. окон (более 4,2 тыс. оконных контуров коммунальщики уже закрыли).

Разрушения есть у 28 нежилых зданий. В них около 1,2 тыс. выбитых окон, из которых более 200 – уже закрыты. Работы по устранению последствий ракетных ударов продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 18:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в результате ракетных ударов 23 января более 5,5 тысяч окон выбиты в Харькове, сообщили в мэрии.".