Более 4,2 тысячи выбитых окон закрыли коммунальщики в Харькове
Всего в результате ракетных ударов 23 января более 5,5 тысяч окон выбиты в Харькове, сообщили в мэрии.
Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковспецстрой» и КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна, обследуют дома на наличие других повреждений, проверяют состояние крыш и фасадов, устраняют их аварийность после ракетных обстрелов по Харькову 23 января.
В результате обстрелов были повреждены 226 жилых домов, среди них 45 – частные. Наибольшее количество повреждений в Киевском районе – 119 жилых домов. Также пострадали здания в Холодногорском и Салтовском районах. В общей сложности выбито около 5,5 тыс. окон (более 4,2 тыс. оконных контуров коммунальщики уже закрыли).
Разрушения есть у 28 нежилых зданий. В них около 1,2 тыс. выбитых окон, из которых более 200 – уже закрыты. Работы по устранению последствий ракетных ударов продолжаются.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: окна, ремонт, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 18:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в результате ракетных ударов 23 января более 5,5 тысяч окон выбиты в Харькове, сообщили в мэрии.".