Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)

Во время ударов РФ по центру Харькова вечером 23 января был поврежден Свято-Благовещенский кафедральный собор (Московского патриархата).

Об этом сообщает Харьковская епархия. По их данным, в результате ударов в соборе выбиты окна, витражи и повреждена отделка.

Отмечается, что люди, которые находились внутри собора не пострадали.

Напомним, около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Две из них попали в научное учреждение в Киевском районе, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о девяти пострадавших. На улице Пушкинской повреждения получила Национальная академия правовых наук Украины, а также расположенные рядом дома и здания.