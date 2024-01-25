Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)
Во время ударов РФ по центру Харькова вечером 23 января был поврежден Свято-Благовещенский кафедральный собор (Московского патриархата).
Об этом сообщает Харьковская епархия. По их данным, в результате ударов в соборе выбиты окна, витражи и повреждена отделка.
Отмечается, что люди, которые находились внутри собора не пострадали.
Напомним, около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Две из них попали в научное учреждение в Киевском районе, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о девяти пострадавших. На улице Пушкинской повреждения получила Национальная академия правовых наук Украины, а также расположенные рядом дома и здания.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время ударов РФ по центру Харькова вечером 23 января был поврежден Свято-Благовещенский кафедральный собор (Московского патриархата).".