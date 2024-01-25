Live
  • Чт 25.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.88

Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)

Репортаж 12:08   25.01.2024
Виктория Яковенко
Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)

Во время ударов РФ по центру Харькова вечером 23 января был поврежден Свято-Благовещенский кафедральный собор (Московского патриархата).

Об этом сообщает Харьковская епархия. По их данным, в результате ударов в соборе выбиты окна, витражи и повреждена отделка.

Отмечается, что люди, которые находились внутри собора не пострадали.

Напомним, около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Две из них попали в научное учреждение в Киевском районе, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о девяти пострадавших. На улице Пушкинской повреждения получила Национальная академия правовых наук Украины, а также расположенные рядом дома и здания.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
25.01.2024, 10:18
Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)
Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)
25.01.2024, 12:08
Студентка ХАИ, семья спортсмена, пара с таксами: погибшие в Харькове
Студентка ХАИ, семья спортсмена, пара с таксами: погибшие в Харькове
25.01.2024, 09:07
Главные новости Харькова 25.01: ДРГ на границе, Терехов созывает депутатов
Главные новости Харькова 25.01: ДРГ на границе, Терехов созывает депутатов
25.01.2024, 12:39
Захват села на севере Харьковщины или рейд ДРГ — ISW о ситуации у Волчанска
Захват села на севере Харьковщины или рейд ДРГ — ISW о ситуации у Волчанска
25.01.2024, 09:32
Ослабить Украину изнутри, лишить поддержки извне — ISW о скандале вокруг Ил-76
Ослабить Украину изнутри, лишить поддержки извне — ISW о скандале вокруг Ил-76
25.01.2024, 11:58

Новости по теме:

08:35
Мужчина насмерть подорвался на Харьковщине, РФ била из «Пиона» — Синегубов
10:01
Взрывы будет слышно на Харьковщине
11:08
Будет громко: на Харьковщине прозвучат взрывы
16:04
Выбиты 200 окон и повреждены корпуса: от удара РФ по Харькову пострадал ХПИ
14:46
Раненые иностранные журналисты про удар по Харькову: «Военных там не было»

Вы читали новость: «Выбиты окна и витражи: РФ повредила собор в центре Харькова (видео взрыва)»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время ударов РФ по центру Харькова вечером 23 января был поврежден Свято-Благовещенский кафедральный собор (Московского патриархата).".