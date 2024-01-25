Вибиті вікна й вітражі: РФ пошкодила собор у центрі Харкова (відео вибуху)

Під час ударів РФ по центру Харкова ввечері 23 січня був пошкоджений Свято-Благовіщенський кафедральний собор (Московського патріархату).

Про це повідомляє Харківська єпархія. За їхніми даними, внаслідок ударів у соборі вибиті вікна, вітражі та пошкоджено оздоблення.

Зазначається, що люди, які перебували всередині собору, не постраждали.

Нагадаємо, близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Дві з них влучили по науковій установі в Київському районі, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про дев’ятьох постраждалих. На вулиці Пушкінській пошкодження отримала Національна академія правових наук України, а також розташовані поряд доми та будівлі.