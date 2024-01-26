Литва разом із ЄС планує дати кошти на будівництво укриття на Харківщині
Голові МЗС Литви Габріелюсу Ландсбергісу, який вперше з початку повномасштабної війни відвідав Харківщину, показали наслідки обстрілів РФ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Міністр особисто побачив наслідки російського терору на Харківщині – обстріли окупантів забрали життя 2386 цивільних, з них 81 – діти. Зруйновано понад 47 тисяч будівель.
«Литовська Республіка спільно з Євросоюзом планує спрямувати кошти на будівництво в Україні 6 сучасних укриттів, одне з них – на Харківщині», – повідомив Синєгубов.
Також гості з Литви оглянули будівництво захисного укриття в селищі Коротич, де одночасно зможуть навчатися 500 школярів. Аби створити безпечну освітню мережу в області, влада має звести 1500 укриттів різного типу.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гроші, ЕС, литва, Олег Синегубов, средства, укрытие, Харків, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 22:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голові МЗС Литви Габріелюсу Ландсбергісу, який вперше з початку повномасштабної війни відвідав Харківщину, показали наслідки обстрілів РФ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".