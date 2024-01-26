Литва разом із ЄС планує дати кошти на будівництво укриття на Харківщині

Голові МЗС Литви Габріелюсу Ландсбергісу, який вперше з початку повномасштабної війни відвідав Харківщину, показали наслідки обстрілів РФ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Міністр особисто побачив наслідки російського терору на Харківщині – обстріли окупантів забрали життя 2386 цивільних, з них 81 – діти. Зруйновано понад 47 тисяч будівель.

«Литовська Республіка спільно з Євросоюзом планує спрямувати кошти на будівництво в Україні 6 сучасних укриттів, одне з них – на Харківщині», – повідомив Синєгубов.

Також гості з Литви оглянули будівництво захисного укриття в селищі Коротич, де одночасно зможуть навчатися 500 школярів. Аби створити безпечну освітню мережу в області, влада має звести 1500 укриттів різного типу.