“Будапешт – проти Європи” – глава МЗС Литви
Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт – проти Європи та всього, що вона підтримує… Якщо ми знайдемо раціональне рішення, цей крок може бути вирішеним. Якщо ні, на нас чекають темні часи.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: венгрия, ЕС, литва, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 11:53;
Кореспондент Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт…".