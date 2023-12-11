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“Будапешт – проти Європи” – глава МЗС Литви

Політика 11:53   11.12.2023
Габріелюс Ландсбергіс
міністр закордонних справ Литви
“Будапешт – проти Європи” – глава МЗС Литви

Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт – проти Європи та всього, що вона підтримує… Якщо ми знайдемо раціональне рішення, цей крок може бути вирішеним. Якщо ні, на нас чекають темні часи.

Автор: Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 11:53;

  • Кореспондент Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт…".