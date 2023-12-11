“Будапешт – проти Європи” – глава МЗС Литви

Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт – проти Європи та всього, що вона підтримує… Якщо ми знайдемо раціональне рішення, цей крок може бути вирішеним. Якщо ні, на нас чекають темні часи.