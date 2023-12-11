«Будапешт – против Европы» — глава МИД Литвы
Фото: «Х» Габриэлюса Ландсбергиса
Единственное, как я могу трактовать венгерскую позицию не только по Украине, но и по другим вопросам, это то, что Будапешт – против Европы и всего, что она поддерживает… Если мы найдем рациональное решение, этот шаг может быть решен. Если нет, нас ждут темные времена.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: венгрия, ЕС, литва, Украина;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 11:53;
Корреспондент Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Единственное, как я могу трактовать венгерскую позицию не только по Украине, но и по другим вопросам, это то, что Будапешт…".