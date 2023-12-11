«Будапешт – против Европы» — глава МИД Литвы

Единственное, как я могу трактовать венгерскую позицию не только по Украине, но и по другим вопросам, это то, что Будапешт – против Европы и всего, что она поддерживает… Если мы найдем рациональное решение, этот шаг может быть решен. Если нет, нас ждут темные времена.