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Литва и ЕС планируют дать деньги на строительство укрытия на Харьковщине

Общество 22:02   26.01.2024
Оксана Якушко

Главе МИД Литвы Габриелюсу Ландсбергису, впервые с начала полномасштабной войны посетившему Харьковщину, показали последствия обстрелов РФ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Министр лично увидел последствия российского террора в Харьковской области – обстрелы оккупантов унесли жизни 2386 гражданских, из них 81 – дети. Разрушены более 47 тысяч зданий.

«Литовская Республика совместно с Евросоюзом планирует направить средства на строительство в Украине 6 современных укрытий, одно из них — на Харьковщине,» — сообщил Синегубов.

Также гости из Литвы осмотрели строительство защитного укрытия в поселке Коротич, где смогут одновременно учиться 500 школьников. Чтобы создать безопасную образовательную сеть в области, власти должны возвести 1500 укрытий разного типа.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 22:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главе МИД Литвы Габриелюсу Ландсбергису, впервые с начала полномасштабной войны посетившему Харьковщину, показали последствия обстрелов РФ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".