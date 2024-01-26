Литва и ЕС планируют дать деньги на строительство укрытия на Харьковщине

Главе МИД Литвы Габриелюсу Ландсбергису, впервые с начала полномасштабной войны посетившему Харьковщину, показали последствия обстрелов РФ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Министр лично увидел последствия российского террора в Харьковской области – обстрелы оккупантов унесли жизни 2386 гражданских, из них 81 – дети. Разрушены более 47 тысяч зданий.

«Литовская Республика совместно с Евросоюзом планирует направить средства на строительство в Украине 6 современных укрытий, одно из них — на Харьковщине,» — сообщил Синегубов.

Также гости из Литвы осмотрели строительство защитного укрытия в поселке Коротич, где смогут одновременно учиться 500 школьников. Чтобы создать безопасную образовательную сеть в области, власти должны возвести 1500 укрытий разного типа.