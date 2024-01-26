Потребу Харкова у ПВО обговорив Терехов із головою МЗС Литви
Посилити захист неба – головна мета, над якою зараз працює Харків, зазначив після зустрічі з Міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом мер Ігор Терехов.
«Тому під час сьогоднішньої розмови з Міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом, як і на кожній іншій зустрічі з нашими союзниками, я наголошував на критичній потребі міста у зміцненні сил ППО. І маю надію, що врешті небо над Харковом стане безпечнішим», – зазначив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, литва, пво, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 22:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посилити захист неба – головна мета, над якою зараз працює Харків, зазначив після зустрічі з Міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом мер Ігор Терехов.".