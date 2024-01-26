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Потребу Харкова у ПВО обговорив Терехов із головою МЗС Литви

Суспільство 22:55   26.01.2024
Оксана Якушко

Посилити захист неба – головна мета, над якою зараз працює Харків, зазначив після зустрічі з Міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом мер Ігор Терехов.

«Тому під час сьогоднішньої розмови з Міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом, як і на кожній іншій зустрічі з нашими союзниками, я наголошував на критичній потребі міста у зміцненні сил ППО. І маю надію, що врешті небо над Харковом стане безпечнішим», – зазначив Терехов.

Читайте також: Харкову необхідна ППО – військовий аналітик

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Потребу Харкова у ПВО обговорив Терехов із головою МЗС Литви»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 22:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посилити захист неба – головна мета, над якою зараз працює Харків, зазначив після зустрічі з Міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом мер Ігор Терехов.".