Потребу Харкова у ПВО обговорив Терехов із головою МЗС Литви

Посилити захист неба – головна мета, над якою зараз працює Харків, зазначив після зустрічі з Міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом мер Ігор Терехов.

«Тому під час сьогоднішньої розмови з Міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом, як і на кожній іншій зустрічі з нашими союзниками, я наголошував на критичній потребі міста у зміцненні сил ППО. І маю надію, що врешті небо над Харковом стане безпечнішим», – зазначив Терехов.