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Потребность Харькова в ПВО обсудил Терехов с главой МИД Литвы

Общество 22:55   26.01.2024
Оксана Якушко

Усилить защиту неба – главная цель, над которой сейчас работает Харьков, отметил после встречи с Министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом мэр Игорь Терехов.

«Поэтому во время сегодняшнего разговора с Министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, как и на каждой другой встрече с нашими союзниками, я подчеркивал критическую потребность города в укреплении сил ПВО. И надеюсь, что в конце концов небо над Харьковом станет более безопасным», — отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 22:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Усилить защиту неба – главная цель, над которой сейчас работает Харьков, отметил после встречи с Министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом мэр Игорь Терехов.".