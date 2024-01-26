Потребность Харькова в ПВО обсудил Терехов с главой МИД Литвы
Усилить защиту неба – главная цель, над которой сейчас работает Харьков, отметил после встречи с Министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом мэр Игорь Терехов.
«Поэтому во время сегодняшнего разговора с Министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, как и на каждой другой встрече с нашими союзниками, я подчеркивал критическую потребность города в укреплении сил ПВО. И надеюсь, что в конце концов небо над Харьковом станет более безопасным», — отметил Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, литва, пво, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 22:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Усилить защиту неба – главная цель, над которой сейчас работает Харьков, отметил после встречи с Министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом мэр Игорь Терехов.".