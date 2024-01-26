Потребность Харькова в ПВО обсудил Терехов с главой МИД Литвы

Усилить защиту неба – главная цель, над которой сейчас работает Харьков, отметил после встречи с Министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом мэр Игорь Терехов.

«Поэтому во время сегодняшнего разговора с Министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, как и на каждой другой встрече с нашими союзниками, я подчеркивал критическую потребность города в укреплении сил ПВО. И надеюсь, что в конце концов небо над Харьковом станет более безопасным», — отметил Терехов.