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Точні удари по окупантах під Куп’янськом: опубліковано відео

Події 11:14   26.01.2024
Оксана Горун
Точні удари по окупантах під Куп’янськом: опубліковано відео

На Куп’янському напрямку по російських окупантах б’ють прицільно – навіть коли вони не на броні, а просто “блукають у посадках”.

Нарізку відео із роботою захисників України опублікував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Куп’янський напрямок. Ось так ліквідовуються путінські самовбивці, які прийшли на нашу землю, не розуміючи одну просту річ: за нашими спинами наші родини. І знищувати вас це не просто робота українського воїна, а захист життя найдорожчих у світі людей. Ви ж тут виключно заради забаганок одного наляканого навіженого діда, який ховається від світу в бункері“, – підписав відео Мельник, звертаючись до ворогів.

Читайте також: Мельник: Плетенівка під контролем ЗСУ, інформація про захоплення – фейк

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 11:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку по російських окупантах б’ють прицільно – навіть коли вони не на броні, а просто “блукають у посадках”".