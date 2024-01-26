Точні удари по окупантах під Куп’янськом: опубліковано відео

На Куп’янському напрямку по російських окупантах б’ють прицільно – навіть коли вони не на броні, а просто “блукають у посадках”.

Нарізку відео із роботою захисників України опублікував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Куп’янський напрямок. Ось так ліквідовуються путінські самовбивці, які прийшли на нашу землю, не розуміючи одну просту річ: за нашими спинами наші родини. І знищувати вас це не просто робота українського воїна, а захист життя найдорожчих у світі людей. Ви ж тут виключно заради забаганок одного наляканого навіженого діда, який ховається від світу в бункері“, – підписав відео Мельник, звертаючись до ворогів.