Точні удари по окупантах під Куп’янськом: опубліковано відео
На Куп’янському напрямку по російських окупантах б’ють прицільно – навіть коли вони не на броні, а просто “блукають у посадках”.
Нарізку відео із роботою захисників України опублікував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
“Куп’янський напрямок. Ось так ліквідовуються путінські самовбивці, які прийшли на нашу землю, не розуміючи одну просту річ: за нашими спинами наші родини. І знищувати вас це не просто робота українського воїна, а захист життя найдорожчих у світі людей. Ви ж тут виключно заради забаганок одного наляканого навіженого діда, який ховається від світу в бункері“, – підписав відео Мельник, звертаючись до ворогів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, купянское направление, Мельник, новини Харкова, окупанти;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 11:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку по російських окупантах б’ють прицільно – навіть коли вони не на броні, а просто “блукають у посадках”".