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Точные удары по оккупантам под Купянском: опубликовано видео

Происшествия 11:14   26.01.2024
Оксана Горун
Точные удары по оккупантам под Купянском: опубликовано видео

На Купянском направлении по российским оккупантам бьют прицельно — даже, когда они не на броне, а просто «бродят в посадках».

Нарезку видео с работой защитников Украины опубликовал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«Купянское направление. Так ликвидируются путинские самоубийцы, которые пришли на нашу землю, не понимая одну простую вещь: за нашими спинами наши семьи. И уничтожать вас это не просто работа украинского воина, а защита жизни самых дорогих людей в мире. Вы ведь здесь исключительно ради прихотей одного испуганного взбалмошного деда, скрывающегося от мира в бункере», — подписал видео Мельник, обращаясь к врагам.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 11:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении по российским оккупантам бьют прицельно — даже, когда они не на броне, а просто «бродят в посадках»".