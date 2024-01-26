Точные удары по оккупантам под Купянском: опубликовано видео
На Купянском направлении по российским оккупантам бьют прицельно — даже, когда они не на броне, а просто «бродят в посадках».
Нарезку видео с работой защитников Украины опубликовал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«Купянское направление. Так ликвидируются путинские самоубийцы, которые пришли на нашу землю, не понимая одну простую вещь: за нашими спинами наши семьи. И уничтожать вас это не просто работа украинского воина, а защита жизни самых дорогих людей в мире. Вы ведь здесь исключительно ради прихотей одного испуганного взбалмошного деда, скрывающегося от мира в бункере», — подписал видео Мельник, обращаясь к врагам.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, купянское направление, Мельник, новости Харькова, оккупанты, окупанти;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении по российским оккупантам бьют прицельно — даже, когда они не на броне, а просто «бродят в посадках»".