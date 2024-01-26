Жінка загинула у Вовчанську, її чоловіка врятували

У Вовчанську Харківської області вночі сталася смертельна пожежа.

“О 04:42 у м. Вовчанську через коротке замкнення електропроводки виникла пожежа, на якій загинула 66-річна жінка. Її чоловіка врятовано”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу гасили бійці 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у співпраці з вогнеборцями з селища Вільча.

Усього за добу в регіоні зафіксували вісім пожеж, дві з яких через обстріли.

У ДСНС також повідомили про пожежу із постраждалим у Харкові. Чоловік намагався врятувати свою машину з гаража, що палав – у результаті отримав опіки.