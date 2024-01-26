Жінка загинула у Вовчанську, її чоловіка врятували
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У Вовчанську Харківської області вночі сталася смертельна пожежа.
“О 04:42 у м. Вовчанську через коротке замкнення електропроводки виникла пожежа, на якій загинула 66-річна жінка. Її чоловіка врятовано”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу гасили бійці 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у співпраці з вогнеборцями з селища Вільча.
Усього за добу в регіоні зафіксували вісім пожеж, дві з яких через обстріли.
Читайте також: Зруйнували будинки та влаштували пожежі – росіяни били Харківщиною С-300 (фото)
У ДСНС також повідомили про пожежу із постраждалим у Харкові. Чоловік намагався врятувати свою машину з гаража, що палав – у результаті отримав опіки.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: врятували, ГСЧС, новини Харкова, погибшая, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жінка загинула у Вовчанську, її чоловіка врятували»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 08:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську Харківської області вночі сталася смертельна пожежа".