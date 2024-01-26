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Женщина погибла в Волчанске, ее мужа спасли

Происшествия 08:53   26.01.2024
Оксана Горун
Женщина погибла в Волчанске, ее мужа спасли Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Волчанске Харьковской области ночью произошел смертельный пожар.

«В 04:42 в Волчанске из-за короткого замыкания электропроводки возник пожар, на котором погибла 66-летняя женщина. Ее муж спасен», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар тушили бойцы 47-й Государственной пожарно-спасательной части в сотрудничестве с пожарными из поселка Вильча.

Всего за сутки в регионе зафиксировали восемь пожаров, два из которых — из-за обстрелов.

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В ГСЧС также сообщили о пожаре с пострадавшим в Харькове. Мужчина пытался спасти свою машину из пылающего гаража — в результате получил ожоги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 08:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске Харьковской области ночью произошел смертельный пожар".