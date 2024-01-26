Женщина погибла в Волчанске, ее мужа спасли
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Волчанске Харьковской области ночью произошел смертельный пожар.
«В 04:42 в Волчанске из-за короткого замыкания электропроводки возник пожар, на котором погибла 66-летняя женщина. Ее муж спасен», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар тушили бойцы 47-й Государственной пожарно-спасательной части в сотрудничестве с пожарными из поселка Вильча.
Всего за сутки в регионе зафиксировали восемь пожаров, два из которых — из-за обстрелов.
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В ГСЧС также сообщили о пожаре с пострадавшим в Харькове. Мужчина пытался спасти свою машину из пылающего гаража — в результате получил ожоги.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 08:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске Харьковской области ночью произошел смертельный пожар".