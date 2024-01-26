Женщина погибла в Волчанске, ее мужа спасли

В Волчанске Харьковской области ночью произошел смертельный пожар.

«В 04:42 в Волчанске из-за короткого замыкания электропроводки возник пожар, на котором погибла 66-летняя женщина. Ее муж спасен», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар тушили бойцы 47-й Государственной пожарно-спасательной части в сотрудничестве с пожарными из поселка Вильча.

Всего за сутки в регионе зафиксировали восемь пожаров, два из которых — из-за обстрелов.

В ГСЧС также сообщили о пожаре с пострадавшим в Харькове. Мужчина пытался спасти свою машину из пылающего гаража — в результате получил ожоги.