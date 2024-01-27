На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»
Жителька Харківщини ошукала літню жінку на 18 тисяч гривень.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 25 січня до них звернулась 81-річна жінка. Вона розповіла, що до неї додому прийшли дві невідомі жінки та запропонували обміняти гроші старого зразка на нові. Пенсіонерка погодилась, а коли зловмисниці пішли, виявила, що гроші несправжні.
Копи викрили одну з жінок, причетну до скоєння злочину. Нею виявилася 43-річна жінка, раніше судима за вчинення майнових злочинів. Її затримали.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Досудове розслідування триває.
Читайте також: Обіцяв роботу за кордоном: харків’янин виманював у людей десятки тисяч гривень
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроші, обманула, пенсионерка, поліція, рецидивист, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 19:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителька Харківщини ошукала літню жінку на 18 тисяч гривень.".