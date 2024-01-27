На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»

Жителька Харківщини ошукала літню жінку на 18 тисяч гривень.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 25 січня до них звернулась 81-річна жінка. Вона розповіла, що до неї додому прийшли дві невідомі жінки та запропонували обміняти гроші старого зразка на нові. Пенсіонерка погодилась, а коли зловмисниці пішли, виявила, що гроші несправжні.

Копи викрили одну з жінок, причетну до скоєння злочину. Нею виявилася 43-річна жінка, раніше судима за вчинення майнових злочинів. Її затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Досудове розслідування триває.