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На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»

Суспільство 19:01   27.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»

Жителька Харківщини ошукала літню жінку на 18 тисяч гривень.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 25 січня до них звернулась 81-річна жінка. Вона розповіла, що до неї додому прийшли дві невідомі жінки та запропонували обміняти гроші старого зразка на нові. Пенсіонерка погодилась, а коли зловмисниці пішли, виявила, що гроші несправжні.

Копи викрили одну з жінок, причетну до скоєння злочину. Нею виявилася 43-річна жінка, раніше судима за вчинення майнових злочинів. Її затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Досудове розслідування триває.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 19:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителька Харківщини ошукала літню жінку на 18 тисяч гривень.".