На Харьковщине рецидивист обманула пенсионерку по схеме «обмена денег»
Жительница Харьковщины обманула пожилую женщину на 18 тысяч гривен.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 25 января к ним обратилась 81-летняя женщина. Она рассказала, что к ней домой пришли две неизвестные женщины и предложили обменять деньги старого образца на новые. Пенсионерка согласилась, а после ухода злоумышленниц обнаружила, что деньги ненастоящие.
Копы разоблачили одну из женщин, причастную к совершению преступления. Ею оказалась 43-летняя женщина, ранее судимая за совершение имущественных преступлений. Ее задержали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Досудебное расследование продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроші, деньги, обманула, пенсионерка, полиция, рецидивист, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 19:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Харьковщины обманула пожилую женщину на 18 тысяч гривен.".