На Харьковщине рецидивист обманула пенсионерку по схеме «обмена денег»

Жительница Харьковщины обманула пожилую женщину на 18 тысяч гривен.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 25 января к ним обратилась 81-летняя женщина. Она рассказала, что к ней домой пришли две неизвестные женщины и предложили обменять деньги старого образца на новые. Пенсионерка согласилась, а после ухода злоумышленниц обнаружила, что деньги ненастоящие.

Копы разоблачили одну из женщин, причастную к совершению преступления. Ею оказалась 43-летняя женщина, ранее судимая за совершение имущественных преступлений. Ее задержали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Досудебное расследование продолжается.