Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 28 січня

У неділю, 28 січня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликі опади. Також синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень – 0 – 2 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра.

«Вночі та вранці по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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