Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 28 січня
У неділю, 28 січня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликі опади. Також синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.
У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень – 0 – 2 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра.
«Вночі та вранці по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 20:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 28 січня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликі опади. Також синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.".