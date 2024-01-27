Live
  • Сб 27.01.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 28 січня

Суспільство 20:13   27.01.2024
Вікторія Яковенко
Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 28 січня

У неділю, 28 січня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликі опади. Також синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень – 0 – 2 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра.

«Вночі та вранці по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Карантин ввели на Харківщині через спалах африканської чуми свиней

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 27.01: Синєгубов про “новий наступ” РФ, вибухи
Головні новини Харкова 27.01: Синєгубов про “новий наступ” РФ, вибухи
27.01.2024, 21:05
Собаку Ладу відкачали рятувальники на Харківщині: тварину винесли з пожежі
Собаку Ладу відкачали рятувальники на Харківщині: тварину винесли з пожежі
27.01.2024, 21:03
Харків чує вибухи – Терехов
Харків чує вибухи – Терехов
27.01.2024, 20:05
Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 28 січня
Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 28 січня
27.01.2024, 20:13
На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»
На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»
27.01.2024, 19:01
Інтенсивність наступальних дій на Харківщині відновилася: куди пробивається РФ
Інтенсивність наступальних дій на Харківщині відновилася: куди пробивається РФ
27.01.2024, 12:40

Новини за темою:

20:02
Морозно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 23 січня
20:55
Туман і ожеледиця. Якою буде погода 22 січня у Харкові та області
20:06
Головні новини Харкова 20.01: 21 атака на Куп’янському напрямку, Шевченко
11:12
Ожеледиця на Харківщині: за добу 12 людей постраждали в ДТП
08:45
Крижані дороги Харківщини: “швидкі” застрягають, легковики злітають у кювети

Ви читали новину: «Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 28 січня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 20:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 28 січня, у Харкові та області вночі прогнозують невеликі опади. Також синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.".