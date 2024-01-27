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Туман и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 28 января

Общество 20:13   27.01.2024
Виктория Яковенко
Туман и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 28 января

В воскресенье 28 января в Харькове и области ночью прогнозируют небольшие осадки. Также синоптики предупреждают о тумане и гололеде на дорогах.

В Харькове ночная температура будет составлять от 1 до 3 градусов мороза, днем – 0 – 2 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях завтра.

«Ночью и утром по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 20:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье 28 января в Харькове и области ночью прогнозируют небольшие осадки. Также синоптики предупреждают о тумане и гололеде на дорогах.".