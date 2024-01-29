На Харківщині компанія двічі відмивала кухню від крові та продовжувала банкет

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов поділився історією про звичаї компанії, яка “засідала” у селі Малинівка Барвінківського району на Харківщині.

Група чоловіків (природно, за розпиванням спиртного) примудрилася вбити двох гостей за два дні.

“В одному з будинків батько та син приймали гостей – гості посварилися. Між двома з них, наодинці, розпочалася бійка. Штовхалися, билися ногами та руками, кусалися. Другий учасник конфлікту, 57-річний уродженець Полтавщини. Саме він схопив стільця та почав забивати жертву”, – описав початок першої з трагедій Болвінов.

Нападник таки вбив жертву, а господарі будинку просто допомогли полтавцю відмити свою кухню та сховати тіло – у льох до сусідки, яка давно не була вдома.

А вже наступного дня сталася ще одна бійка за схожим сценарієм з іншим гостем компанії. Той самий 57-річний полтавець знову вдарив людину стільцем, а добив уже інший учасник застілля. “Гостинні господарі” повторно відмили кухню, винесли тіло на задвірки та продовжили “банкет”.

Припинила це сумнівне “свято” поліція.

“Випадково тіло першої жертви у своєму підвалі знайшла власниця будинку. Жінка не з’являлася там близько року, а коли приїхала, то одразу повідомила до поліції про страшну знахідку. Другого вбитого під купою сміття та старих матраців знайшли вже поліцейські, коли працювали на місці злочину. Ми допитали фігурантів, вилучили докази та призначили низку експертиз. Спрацювали миттєво. Двох вбивць вже затримали, вони дають покази. Триває досудове розслідування“, — зазначив Болвінов.