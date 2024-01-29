На Харьковщине компания дважды отмывала кухню от крови и продолжала банкет

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов поделился историей о нравах компании, которая «заседала» в селе Малиновка Барвенковского района на Харьковщине.

Группа мужчин (естественно, за распитием спиртного) умудрилась убить двух гостей в два дня.

«В одном из домов отец и сын принимали гостей – гости поссорились. Между двумя из них, наедине, началась потасовка. Толкались, бились ногами и руками, кусались. Второй участник конфликта, 57-летний уроженец Полтавщины. Он схватил стул и стал забивать жертву», — описал начало трагедии Болвинов.

Нападающий все-таки добил жертву, а хозяева дома просто помогли полтавчанину отмыть свою кухню и спрятать тело — в погреб к соседке, которая давно не бывала дома.

А уже на следующий день произошла еще одна драка по похожему сценарию с другим гостем компании. Все тот же 57-летний полтавчанин вновь ударил человека стулом, а добил уже другой участник застолья. «Гостеприимные хозяева» повторно отмыли кухню, вынесли тело на задворки и продолжили «банкет».

Прекратила этот сомнительный «праздник» полиция.

«Случайно тело первой жертвы в своем подвале обнаружила владелица дома. Женщина не появлялась там около года, а когда приехала, сразу сообщила в полицию о страшной находке. Второго убитого под грудой мусора и старых матрасов нашли уже полицейские, когда работали на месте преступления. Мы допросили фигурантов, изъяли доказательства и назначили ряд экспертиз. Сработали мгновенно. Двое убийц уже задержаны, они дают показания. Продолжается досудебное расследование», — отметил Болвинов.