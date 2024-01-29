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Яка погода очікується в Харкові та області 30 січня – прогноз

Суспільство 20:45   29.01.2024
Вікторія Яковенко
Яка погода очікується в Харкові та області 30 січня – прогноз

У вівторок, 30 січня, у Харкові та області вночі не прогнозують істотних опадів. Синоптики попередили про слабкий туман та ожеледицю на дорогах.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 5 до 7 градусів морозу, вдень – 0 – 2 з позначкою «мінус».

По області нічна температура становитиме від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 4 морозу до +1.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 20:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 30 січня, у Харкові та області вночі не прогнозують істотних опадів. Синоптики попередили про слабкий туман та ожеледицю на дорогах.".