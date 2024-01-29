Яка погода очікується в Харкові та області 30 січня – прогноз

У вівторок, 30 січня, у Харкові та області вночі не прогнозують істотних опадів. Синоптики попередили про слабкий туман та ожеледицю на дорогах.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 5 до 7 градусів морозу, вдень – 0 – 2 з позначкою «мінус».

По області нічна температура становитиме від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 4 морозу до +1.