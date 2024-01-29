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Какая погода ожидается в Харькове и области 30 января – прогноз

Общество 20:45   29.01.2024
Виктория Яковенко
Какая погода ожидается в Харькове и области 30 января – прогноз

Во вторник, 30 января, в Харькове и области ночью не прогнозируют существенных осадков. Синоптики предупредили о слабом тумане и гололеде на дорогах.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, днем – 0 – 2 с отметкой «минус».

По области ночная температура будет составлять от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 4 мороза до +1.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 30 января, в Харькове и области ночью не прогнозируют существенных осадков. Синоптики предупредили о слабом тумане и гололеде на дорогах.".