Какая погода ожидается в Харькове и области 30 января – прогноз

Во вторник, 30 января, в Харькове и области ночью не прогнозируют существенных осадков. Синоптики предупредили о слабом тумане и гололеде на дорогах.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, днем – 0 – 2 с отметкой «минус».

По области ночная температура будет составлять от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 4 мороза до +1.