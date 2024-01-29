Какая погода ожидается в Харькове и области 30 января – прогноз
Во вторник, 30 января, в Харькове и области ночью не прогнозируют существенных осадков. Синоптики предупредили о слабом тумане и гололеде на дорогах.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, днем – 0 – 2 с отметкой «минус».
По области ночная температура будет составлять от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 4 мороза до +1.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вторник, осадки, погода, температура, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 20:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 30 января, в Харькове и области ночью не прогнозируют существенных осадков. Синоптики предупредили о слабом тумане и гололеде на дорогах.".