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Росіяни вбили дитину на Харківщині: Синєгубов показав фото з місця

Події 08:09   06.02.2024
Оксана Горун
Росіяни вбили дитину на Харківщині: Синєгубов показав фото з місця Фото: телеграм Олега Синєгубова

Росіяни вночі ракетами із ЗРК С-300 зруйнували триповерховий готель у Золочеві. Загинув двомісячний хлопчик.

Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двохмісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 6 лютого.

приліт по Золочеву 6.02.2024
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Він зазначив, що внаслідок цього удару також пошкоджено сім приватних будинків, 19 об’єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), дві адмінбудівлі, не менше ніж п’ять цивільних автомобілів.

Загалом під обстрілом було близько 20 населених пунктів Харківської області.

приліт по Золочеву 6.02.2024 4
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати – в лікарні.

приліт по Золочеву 6.02.2024 3
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Росіяни вбили дитину на Харківщині: Синєгубов показав фото з місця»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 08:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вночі ракетами із ЗРК С-300 зруйнували триповерховий готель у Золочеві. Загинув двомісячний хлопчик".