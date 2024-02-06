Росіяни вбили дитину на Харківщині: Синєгубов показав фото з місця
Росіяни вночі ракетами із ЗРК С-300 зруйнували триповерховий готель у Золочеві. Загинув двомісячний хлопчик.
“Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двохмісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 6 лютого.
Він зазначив, що внаслідок цього удару також пошкоджено сім приватних будинків, 19 об’єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), дві адмінбудівлі, не менше ніж п’ять цивільних автомобілів.
Загалом під обстрілом було близько 20 населених пунктів Харківської області.
Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати – в лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 08:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вночі ракетами із ЗРК С-300 зруйнували триповерховий готель у Золочеві. Загинув двомісячний хлопчик".