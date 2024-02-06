Россияне убили ребенка на Харьковщине: Синегубов показал фото с места

Россияне ночью ракетами из ЗРК С-300 разрушили трехєтажную гостиницу в Золочеве. Погиб двухмесячный мальчик.

«Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница. Погиб двухмесячный мальчик. Получили ранения три женщины, госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 февраля.

Он отметил, что в результате этого удара также повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), два админздания, не менее пяти гражданских автомобилей.

В целом под обстрелами было около 20 населенных пунктов Харьковской области.

Напомним, удар по Золочеву произошел после двух часов ночи 6 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли. Позже начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал, что из-под завалов достали тело погибшего младенца, его мать — в больнице.