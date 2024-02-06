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Россияне убили ребенка на Харьковщине: Синегубов показал фото с места

Происшествия 08:09   06.02.2024
Оксана Горун
Россияне убили ребенка на Харьковщине: Синегубов показал фото с места Фото: telegram Олега Синегубова

Россияне ночью ракетами из ЗРК С-300 разрушили трехєтажную гостиницу в Золочеве. Погиб двухмесячный мальчик.

«Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница. Погиб двухмесячный мальчик. Получили ранения три женщины, госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 февраля.

прилет по Золочеву 6.02.2024
Фото: telegram Олега Синегубова

Он отметил, что в результате этого удара также повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), два админздания, не менее пяти гражданских автомобилей.

В целом под обстрелами было около 20 населенных пунктов Харьковской области.

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Фото: telegram Олега Синегубова

Напомним, удар по Золочеву произошел после двух часов ночи 6 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли. Позже начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал, что из-под завалов достали тело погибшего младенца, его мать  — в больнице.

прилет по Золочеву 6.02.2024 3
Фото: telegram Олега Синегубова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 08:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ночью ракетами из ЗРК С-300 разрушили трехєтажную гостиницу в Золочеве. Погиб двухмесячный мальчик".