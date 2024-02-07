92 тисячі жителів Харківщини хворіють на рак: як безплатно пройти діагностику

Понад 92 тисячі онкохворих пацієнтів перебувають на обліку в Харківській області. Минулого року було зареєстровано 3670 нових випадків.

Це значно менше, ніж у 2022-му (8670 випадків), і може бути пов’язано з повномасштабною війною та евакуацією населення, вважає заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова.

За її даними, щороку від раку в області помирали 4,7-4,9 тисячі хворих, у 2023-му надійшла інформація про смерті 1020 осіб.

“При цьому структура смертності не змінилася. Найчастіше онкохворі пацієнти помирали й помирають від раку легенів. Хочу акцентувати, що виявлення онкопатології на ранній стадії, адекватне лікування дає змогу пацієнтам одужати на 100% при першій стадії захворюваності, на 80% при другій стадії онкопатології, на 25-30% при третій, і, на жаль, лише 5-8% при четвертій стадії”, – зазначила Логвинова.

Директорка ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” Любов Махота розповіла, що існує понад сто видів раку, який діагностують на всіх континентах у людей різних статків.

“Усе більше починають хворіти люди молодого віку. Рак розвивається з однієї єдиної клітини. Перехід від передракового стану до злоякісної пухлини відбувається при сприянні зовнішніх факторів, так званих канцерогенів. Фізичні канцерогени – це ультрафіолетове іонізуюче випромінювання, також тривале травмування тканин тіла. Хімічні – це азбест, дуже важливо – компоненти тютюнового диму, можуть бути афлатоксини, миш’як та інші забруднювачі харчових продуктів та питної води. Біологічні – це інфекції, викликані деякими вірусами, бактеріями або паразитами. Отже, гарантувати, що людина не захворіє на рак, на жаль, неможливо”, – констатувала Махота.

Тож експертка радить відмовитись від куріння та зловживання алкоголем, обмежувати час перебування на сонці, бути фізично активними та дотримуватись здорового харчування.

Задля виявлення раку на початковій стадії або взагалі його ризиків, за словами Логвинової, необхідно систематично проходити скринінг – у програму медичних гарантій Національної служби здоров’я України включені шість інструментальних досліджень, серед яких мамографія та цистоскопія. Ці послуги, наголошує Логвинова, надаються безплатно.

“Пацієнт звертається до сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Той своєю чергою формує електронне направлення до будь-якого медичного закладу, який пацієнт має змогу обрати самостійно або за рекомендацією лікаря. Як знайти заклад охорони здоров’я, який законтрактований з НСЗУ на будь-який пакет, і не тільки на онкологічне лікування? На офіційному сайті НСЗУ є вся доступна інформація. Але якщо пацієнт не має змоги знайти цю інформацію самостійно, він може звернутися до контакт-центру НСЗУ за телефоном 1677”, – роз’яснила Логвинова.