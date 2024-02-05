Рання діагностика раку: спеціальні заходи проведуть на Харківщині

Заходи щодо ранньої діагностики найпоширеніших видів онкологічних захворювань серед груп ризику заплановані у поліклінічних відділеннях центральних районних лікарень у Харківській області.

Ці заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби з раком, який відзначається 4 лютого, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Виїзні бригади медиків спільно з лікарями КНП “Обласний центр онкології” 6 лютого працюватимуть у місті Первомайський, 7 лютого – у селищі Нова Водолага, 8 лютого – у місті Красноград та 9 лютого – у місті Лозова.

Заходи проводитимуться з 10:00 до 15:00.