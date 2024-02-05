Рання діагностика раку: спеціальні заходи проведуть на Харківщині
Заходи щодо ранньої діагностики найпоширеніших видів онкологічних захворювань серед груп ризику заплановані у поліклінічних відділеннях центральних районних лікарень у Харківській області.
Ці заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби з раком, який відзначається 4 лютого, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.
Виїзні бригади медиків спільно з лікарями КНП “Обласний центр онкології” 6 лютого працюватимуть у місті Первомайський, 7 лютого – у селищі Нова Водолага, 8 лютого – у місті Красноград та 9 лютого – у місті Лозова.
Заходи проводитимуться з 10:00 до 15:00.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: диагностика, красноград, Лозовая, онкология, первоймайский, рак, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 21:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заходи щодо ранньої діагностики найпоширеніших видів онкологічних захворювань серед груп ризику заплановані у поліклінічних відділеннях центральних районних лікарень у Харківській області.".