Ранняя диагностика рака: специальные мероприятия проведут на Харьковщине
Мероприятия по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний среди групп риска запланированы в поликлинических отделениях центральных районных больниц в Харьковской области.
Эти мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
Выездные бригады медиков совместно с врачами КНП «Областной центр онкологии» 6 февраля будут работать в городе Первомайский, 7 февраля — в поселке Новая Водолага, 8 февраля — в городе Красноград и 9 февраля — в городе Лозовая.
Мероприятия будут проводиться с 10:00 до 15:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: диагностика, красноград, Лозовая, онкология, первоймайский, рак, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 21:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мероприятия по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний среди групп риска запланированы в поликлинических отделениях центральных районных больниц в Харьковской области.".