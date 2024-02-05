Ранняя диагностика рака: специальные мероприятия проведут на Харьковщине

Мероприятия по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний среди групп риска запланированы в поликлинических отделениях центральных районных больниц в Харьковской области.

Эти мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Выездные бригады медиков совместно с врачами КНП «Областной центр онкологии» 6 февраля будут работать в городе Первомайский, 7 февраля — в поселке Новая Водолага, 8 февраля — в городе Красноград и 9 февраля — в городе Лозовая.

Мероприятия будут проводиться с 10:00 до 15:00.

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