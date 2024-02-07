92 тысячи жителей Харьковщины болеют раком: как бесплатно пройти диагностику

Более 92 тысяч онкобольных пациентов состоят на учете в Харьковской области. В прошлом году было зарегистрировано 3670 новых случаев.

Это значительно меньше, чем в 2022-м (8670 случаев), и может быть связано с полномасштабной войной и эвакуацией населения, считает заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.

По ее данным, ежегодно от рака в области умирали 4,7-4,9 тысячи больных, в 2023-м поступила информация о смертях 1020 человек.

«При этом структура смертности не изменилась. Чаще всего онкобольные пациенты умирали и умирают от рака легких. Хочу акцентировать, что выявление онкопатологии на ранней стадии, адекватное лечение позволяет пациентам выздороветь на 100% при первой стадии заболеваемости, на 80% при второй стадии онкопатологии, на 25-30% при третьей, и, к сожалению, лишь 5-8% при четвертой стадии», — отметила Логвинова.

Директор ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» Любовь Махота рассказала, что существует более ста видов рака, который диагностируют на всех континентах у людей разного достатка.

«Все больше начинают болеть люди молодого возраста. Рак развивается из одной единственной клетки. Переход от предракового состояния к злокачественной опухоли происходит при содействии внешних факторов, так называемых канцерогенов. Физические канцерогены — это ультрафиолетовое ионизирующее излучение, также длительное травмирование тканей тела. Химические — это асбест, очень важно — компоненты табачного дыма, могут быть афлатоксины, мышьяк и другие загрязнители пищевых продуктов и питьевой воды. Биологические — это инфекции, вызванные некоторыми вирусами, бактериями или паразитами. Итак, гарантировать, что человек не заболеет раком, к сожалению, невозможно», — констатировала Махота.

Поэтому эксперт советует отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, ограничивать время пребывания на солнце, быть физически активными и придерживаться здорового питания.

Для выявления рака на начальной стадии или вообще его рисков, по словам Логвиновой, необходимо систематически проходить скрининг — в программу медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины включены шесть инструментальных исследований, среди которых маммография и цистоскопия. Эти услуги, отмечает Логвинова, предоставляются бесплатно.

«Пациент обращается к семейному врачу или лечащему врачу. Тот в свою очередь формирует электронное направление в любое медицинское учреждение, которое пациент имеет возможность выбрать самостоятельно или по рекомендации врача. Как найти учреждение здравоохранения, которое законтрактовано с НСЗУ на любой пакет, не только на онкологическое лечение? На официальном сайте НСЗУ есть вся доступная информация. Но если пациент не имеет возможности найти эту информацию самостоятельно, он может обратиться в контакт-центр НСЗУ по телефону 1677», — разъяснила Логвинова.