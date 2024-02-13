Останній теплий день: прогноз погоди в Харкові та області на 14 лютого
Фото: Василь Голосний
У середу, 14 лютого, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий дощ, вдень без істотних опадів. По регіону місцями туман.
У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вдень – 7 – 9 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 градусів зі знаком “плюс”, вдень від 6 до 11 тепла.
Вітер східний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 21:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 14 лютого, у Харкові та області вночі прогнозують невеликий дощ, вдень без істотних опадів".