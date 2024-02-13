Последний теплый день: прогноз погоды в Харькове и области на 14 февраля

В среду, 14 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой дождь, днем — без существенных осадков. По региону местами туман.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов тепла, днем — 7 — 9 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 градусов со знаком «плюс», днем — от 6 до 11 тепла.

Ветер восточный, 5 — 10 м/с.