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Последний теплый день: прогноз погоды в Харькове и области на 14 февраля

Общество 21:15   13.02.2024
Елена Нагорная
Последний теплый день: прогноз погоды в Харькове и области на 14 февраля Фото: Василий Голосный

В среду, 14 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой дождь, днем — без существенных осадков. По региону местами туман.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов тепла, днем — 7 — 9 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 градусов со знаком «плюс», днем — от 6 до 11 тепла.

Ветер восточный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 21:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 14 февраля, в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой дождь, днем — без существенных осадков".